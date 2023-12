Verkehrsunfall in Rheinberg Schon wieder ein Zusammenstoß auf der Zuff-Kreuzung

Rheinberg · Erst am Samstagabend waren zwei Autos auf der Kreuzung Moerser Straße/Xantener Straße in Rheinberg zusammengekracht. Am Montagvormittag ereignete sich an der selben Stelle ein nahezu identischer Unfall.

19.12.2023 , 11:49 Uhr

Beim Unfall am Montag verletzte sich eine Frau leicht. Foto: Feuerwehr Rheinberg

Auf der sogenannten Zuff-Kreuzung in Rheinberg ist es nur zwei Tage nach einem schweren Unfall zu einem weiteren Verkehrsunfall gekommen. Er eignete sich am Montag um 10.55 Uhr auf der Kreuzung Xantener Straße/Moerser Straße (L137). Eine 18-jährige Alpenerin wollte aus Fahrtrichtung Moers/Winterswick kommend an der Ampel nach links in die Xantener Straße abbiegen. Dabei kollidierte sie mit dem Wagen eines ihr entgegenkommenden 59-jährigen Mannes aus Mülheim. Die beiden Fahrer blieben unverletzt, die 17-jährige Beifahrerin der Alpenerein wurde leicht verletzt. Die Feuerwehr Rheinberg streute auslaufende Betriebsmittel ab und klemmte die Fahrzeugbatterien ab.

(up)