Austausch der Kulturen in Geldern Berufskolleg schreibt sich Europa auf die Fahne

Wer bezahlt in Italien traditionell den Brautstrauß? Welche Geltung hat der Euro als Zahlungsmittel? Wie funktioniert Demokratie in einer Ländergemeinschaft? In welchen Stadien spielen die Kicker ihre Meisterschaft 2024 aus? Alle Fragen hatten einen gemeinsamen Nenner im Berufskolleg des Kreises Kleve: In den Klassen war Präsentation zum Europatag.