Projekt kann teuer werden Tauziehen um die Pilgerankunft in Kevelaer

Die Weichen für die Umgestaltung des Peter-Plümpe-Platzes sind gestellt. In diesem Jahr sollen die ersten Arbeiten beginnen. Ein wichtiger Baustein bei der Frage nach der Neugestaltung ist aber noch immer nicht geklärt, daher drückt die Verwaltung aufs Tempo. Es geht um die Frage, ob am Platz mitten in der City auch eine Busankunft angelegt wird. Im Förderantrag ist dieses Projekt mit drin. Mancher hätte diese Anlage inzwischen aber lieber an einem ganz anderen Platz: am ehemaligen Postgelände an der Gelderner Straße.