Feuerwehreinsatz am Dienstagabend Mann stirbt bei Wohnungsbrand in Duisburg

Bei einem Wohnungsbrand in Duisburg ist am Dienstagabend ein Mann ums Leben gekommen. Er war noch in ein Krankenhaus gebracht worden, wo er jedoch starb. Die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten sich unverletzt ins Freie retten. Die Brandursache war zunächst unklar, wie die Feuerwehr Duisburg am Mittwoch mitteilte.