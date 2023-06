Besondere Mitarbeiter-Aktion Walther Faltsysteme spendet für Hospizverein Kevelaer

Die Walther Faltbox-Gruppe hat in diesem Jahr ihre Spendenaktivitäten neu aufgestellt: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren aufgerufen, mögliche Spendenziele zu nennen. Daraus hat das Unternehmen eine Top 5 gewählt, für die alle Mitarbeitenden voten konnten: Die meisten Stimmen und damit 5000 Euro erhielt der Hospizverein Kevelaer. Für den zweiten Platz, die Kevelaerer Bürgerstiftung „Seid einig“ gab es 3000 Euro, und weitere 2000 Euro gingen an die Aktion St. Nicolaus. Jeweils 1000 Euro hat Walther Faltsyteme außerdem an das Castra Nova Sommercamp in Kervenheim und den Runden Tisch Flüchtlinge Kevelaer gespendet.