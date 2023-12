Willicher Schüler diskutierten über die Umbenennung einer Straße Emotionale Debatte um katholischen Weihbischof

Der Aachener Weihbischof August Peters galt bis vor Kurzem als eine hoch geachtete Persönlichkeit, die lange Zeit in Schiefbahn wirkte. Er hatte sich für Lepra-Kranke eingesetzt, war erfolgreicher Pfarrer im Ortsteil Schiefbahn und wurde schließlich vom Papst zum Weihbischof in Aachen ernannt. Die Gemeinde, in der er so lange tätig war, ehrte den 1986 verstorbenen Geistlichen mit der Benennung einer Straße nach ihm.