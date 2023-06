Unfall an der Burgstraße in Geldern Radfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Am Mittwochabend kam es gegen 21.05 Uhr an der Burgstraße in Geldern zum Unfall eines Radfahrers. Der 41-jährige Mann aus Kevelaer fuhr mit seinem Rad auf dem Fahrradweg der Burgstraße in Fahrtrichtung Venloer Straße. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte er zu Boden und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ersthelfer informierten die Polizei sowie den Rettungsdienst, der den Mann zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus brachte. Lebensgefahr bestand nicht.