Polizei sucht Besitzer in Wemb Mysteriöses Damenrad verschwindet immer wieder

Diesmal war es ein Einsatz in Wemb, der die Polizei wieder auf die Spur des Rades brachte. Im Ort hatte ein Mann die Beamten verständigt, weil ihm zwei Räder gestohlen worden waren. Die Streife nahm den Fall auf und ging gerade zurück zum Wagen, als auf der Straße „Auf der Schanz“ ein Mann mit einem Damenrad entlang kam. Als er die Beamten sah, benahm er sich recht seltsam. Er versuchte einen Schlenker an den Polizisten vorbei zu fahren, die allerdings sofort Verdacht schöpften und den Radler stoppten. Als sie das Rad kontrollierten, entdecken sie, dass die Nummer in der Datenbank von gestohlenen Rädern erfasst ist. Der Mann verstrickte sich zudem in Widersprüche, als er gefragt wurde, woher er das Rad denn habe. Angeblich habe er das Damen-Bike gekauft. Beweise dafür hat er allerdings nicht.