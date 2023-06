Ausstellung beim Verein der Bürgerinitiative Barbaraviertel Wie die Bergleute nach Geldern kamen

Kein anderes Gebiet in der Stadt Geldern ist so eng mit dem Bergbau verbunden, wie das heute genannte Barbaraviertel, für das die Schutzpatronin der Bergleute – die Heilige Barbara – Namensgeberin war. Engagierte „Püttrologen“, wie die Bergmänner im Volksmund gerne genannt wurden, tauschten um 1953 herum Schlägel und Eisen gegen Schüppe und Schubkarre, spuckten in die Hände und schufen für sich ein neues Zuhause, dessen Namen sie St. Barbara Straße gaben.