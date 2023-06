Inner Wheel Club Geldern unterstützt Grundschulen Kinder lernen mit „Schirmel und Oderich“ lesen

Der Inner-Wheel-Club Geldern hat nun auch in Geldern und Twisteden mit seiner Präsidentin Maria Röben Bücher an die Erstklässler verschenkt. Zuvor waren bereits Schulen in Straelen und Kevelaer ausgestattet worden. „Gerade nach der Veröffentlichung der neuen Schulstudien und dem schlechten Abschneiden der Kinder bezüglich der Lesekompetenz, sind wir besonders froh, dass wir ein bisschen zur Lesefreude und Leseübung beitragen können“, so Gudrun Hermann vom Inner Wheel Club. 72 Bücher „Schirmel und Oderich“ von Guido Kasmanni wurden in der St.-Franziskus-Grundschule in Twisteden verteilt, 58 in der St.-Luzia-Grundschule in Walbeck, 48 in der Marien-Grundschule in Kapellen, 32 an die Kinder der St.-Antonius-Grundschule in Hartefeld und 56 Bücher gingen an die Michael-Grundschule in Geldern.