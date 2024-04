Gemeinde Issum Hausmeister vom Bürgerhaus geht in den Ruhestand

In einer kleinen Feierstunde bedankte sich Bürgermeister Clemens Brüx, auch im Namen von Rat und Verwaltung der Gemeinde Issum, für die geleistete Arbeit und Unterstützung. „Mit seinem unermüdlichen Einsatz und seiner positiven Arbeitseinstellung hat Herr Kempkens einen bedeutenden Beitrag geleistet. Er wird uns fehlen, aber wir wünschen ihm von Herzen einen wohlverdienten Ruhestand, erfüllt mit all den Dingen, die er sich für diesen neuen Lebensabschnitt vorgenommen hat.“ so Bürgermeister Clemens Brüx. Diesen Glückwünschen schlossen sich alle Fachbereichsleitenden sowie die Vertretung des Personalrates an.