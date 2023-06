Straelener Senioren in Kevelaer Senioren ganz begeistert vom Ausflug nach Kevelaer

Nach der schönen Kevelaer-Fahrt im vergangenen Jahr haben die Senioren aus Haus Anna auch diesmal wieder kurz vor Pfingsten den Wallfahrtsort besucht. Wieder begleitete sie strahlender Sonnenschein, als sie mit zwei Kleinbussen in Kevelaer eintrafen. Und wieder bildete eine Andacht durch die Straelener Pastoralreferentin Maria van Eickels den Auftakt. Nicht in der Kerzenkapelle wie letztes Mal, sondern diesmal in der Beichtkapelle, die viele der Senioren bislang noch gar nicht kannten.