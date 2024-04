Neues Mitglied Werbering Büro für Brandschutz in Sevelen

Der Werbering Sevelen Hexenland hat ein neues Mitglied und Vorstandskollegen gewonnen. Doro Faber begrüßte Peter Hilgers in seinem Ingenieur- und Sachverständigenbüro für Brandschutz mit einem Präsent vom Bisselshof. Der gelernte Feuerwehrmann hat einen beachtlichen Werdegang hinter sich und setzt sich bis heute noch für den Brandschutz in Deutschland ein statt in Rente zu gehen. Nachdem Peter Hilgers eine Ausbildung als Starkstromelektriker bei HKM in Duisburg absolvierte, strebte er den Werdegang bei der Berufsfeuerwehr in Duisburg an. Im Laufe seiner Karriere war er in verschiedenen Führungspositionen und als Fachlehrer in Münster, Remscheid, Grevenbroich und Rhein-Kreis-Neuss tätig. Zudem absolvierte der Brandmeister das Studium Master of Engineering in Kaiserslautern.