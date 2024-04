Mitten in Geldern Verlosung auf dem Wochenmarkt

Die Marktbeschicker in Geldern bieten am Freitag, 3. Mai, einiges rund um das Thema „Frühling auf dem Wochenmarkt“ an. Die Kunden dürfen sich auf viele frische Produkte freuen, wie Spargel und Erdbeeren, Gemüsepflanzen, zum Beispiel Tomaten und Zucchini für den heimischen Garten oder Balkon, Bärlauch-Käse, frühlingshafte Blumen und Dekorationen. Das ist nur ein kleiner Auszug der Angebote an den Ständen. Wer sich selbst ein Bild machen möchte, der kann freitags von 7.30 bis 14 Uhr und dienstags von 7.30 bis 13 Uhr auf dem Markt einkaufen. Am 3. Mai werden außerdem Schlemmerkisten mit dem Besten vom Markt verlost.