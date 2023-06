Vereinigte St.-Antonius-St.-Johannes-Bruderschaft Wachtendonk Stadt Kirmes und Schützenfest in Wachtendonk Stadt

Am Samstag trifft man sich zum Aufstellen des Maibaums ab 18 Uhr im Kreisverkehr am Festzelt. Am Sonntag steht der Schützenumzug um 15 Uhr an. Der Festzug nimmt diese Strecke: Bruchstraße (Treffen aller Vereine), Weinstraße, Mühlenstraße, Neustraße, Weinstraße, Feldstraße, Kempener Straße Kreisverkehr (Fahnenschwenken), Schleckerweg, Kanalstraße, Moorenstraße und Ende am Friedensplatz (Festzelt).