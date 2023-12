Rotary Club Geldern Mit Waffelverkauf Christkind aktiv in Issum unterstützt

Den Bruttoerlös – alle Kosten haben die Rotarier getragen – von 1209 Euro stockt der RC Geldern auf 1500 Euro auf. Damit wird armen Menschen geholfen werden, die vor Weihnachten kein Geschenk für ihre Kinder haben. Aber nicht nur das. Kinder aus armen Familien brauchen im kommenden Sommer nicht zurückstehen, wenn ihre Freundinnen und Freunde in das Ferienlager von St. Anna auf der holländischen Nordseeinsel Ameland fahren. All das passt in das Programm des RC Geldern „Chancen erkennen – Chancen nutzen“, etwas für benachteiligte Kinder und Jugendliche zu tun.