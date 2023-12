Vorstoß des Landrats gegen Temposünder Kevelaer und Geldern würden auch selbst blitzen

Die Zahl der Verkehrstoten ist im Kreis Kleve in diesem Jahr wieder erschreckend hoch. 21 Menschen haben bereits ihr Leben verloren. Auch wenn die Gründe für die tödlichen Unfälle vielfältig sind, ist es vor allem erhöhte Geschwindigkeit, die den Verantwortlichen seit Jahren Kopfschmerzen bereitet. Die Verkehrssicherheitskonferenz hat daher, wie berichtet, bereits beschlossen, dass ein „Enforcement-Trailer“ angeschafft wird. Die so genannten „Blitzerpanzer“ sind mobil, können aber über einen längeren Zeitraum einen bestimmten Bereich überwachen. Daneben hat der Landrat eine zweite Initiative gestartet. Christoph Gerwers setzt sich dafür ein, auch mittelgroßen Städten (bis 60.000 Einwohner) eigene Geschwindigkeitskontrollen zu ermöglichen. Bislang ist dies in Nordrhein-Westfalen allein Kreisen, der Polizei sowie Städten mit mehr als 60.000 Einwohnern erlaubt.