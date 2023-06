Jubiläum in Straelen Seit 25 Jahren Literatur aus dem Straelener Buchhaus

Frank Hermsteiner sagt: „Straelen ist ein Glücksfall.“ Ein Glücksfall, was die Lage angeht, was die Menschen angeht, auch was die Konkurrenzsituation angeht. Das sagt er nicht ohne Grund und auch nicht ohne Berechtigung, schließlich ist er seit inzwischen 25 Jahren als Einzelhändler in Straelen aktiv.