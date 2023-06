Hexagon Purus in Weeze „Den Niederrhein zum Vorreiter für zukunftsweisende Wasserstoffprojekte machen“

Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve besuchte mit Stefan Rouenhoff, CDU-Bundestagsabgeordneter für den Kreis Kleve, die Wystrach GmbH in Weeze, die seit anderthalb Jahren zu Hexagon Purus gehört. Beim Rundgang mit den Geschäftsführern Wolfgang Wolter und Matthias Kötter durch das 1988 gegründete Unternehmen wurde deutlich: Der Schwerpunkt liegt auf der Zukunft des Wasserstoffs. Mit rund 250 Mitarbeitenden wird mit Hochdruck an maßgeschneiderten Lösungen für die Speicherung und den Transport von Wasserstoff gearbeitet. Hexagon Purus hat sich auf dem Firmengelände um mehrere tausend Quadratmeter vergrößert. Die Gäste konnten beim Unternehmensbesuch die rund 12,5 Millionen Euro teure Investition in Weeze besichtigen. Das Ziel ist klar definiert: Die Zahl der Mitarbeiter in den nächsten Monaten auf 350 zu erhöhen. „Wir suchen neue Kollegen in allen Bereichen“, erklärt Geschäftsführer Wolfgang Wolter. Auch weitere Investitionen in Büro- und Schulungsräume, ein Parkhaus sowie eine Wasserstofftankstelle sind geplant. Brigitte Jansen, Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Kreis Kleve, zeigte sich beeindruckt: „Es ist von großer Bedeutung, in eine nachhaltige Zukunft zu investieren. Hierbei ist Wasserstoff ein alternativer Energielieferant.“ Rouenhoff: „Mit Hexagon Purus ist ein Unternehmen im Kreis Kleve beheimatet, dass über das erforderliche Know-How verfügt, um zum Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland beizutragen. Mit Hilfe von Hexagon Purus, dem neuen Innovationsmanager der Kreiswirtschaftsförderung und weiteren Unternehmen aus unserer Region besteht die Chance, den Niederrhein zum Vorreiter für zukunftsweisende Wasserstoffprojekte zu machen.“