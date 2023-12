Weihnachtsverlosung in Geldern Gewinnerin kommt aus der Nachbarstadt Straelen

„Ich bin doch jede Woche an der Sparkasse in Geldern“, so kommentierte Cornelia Theis die Mitteilung, dass sie am Glücksbriefkasten im Foyer der Sparkasse ihren Gewinn in Empfang nehmen darf. Sie ist nämlich die zweite Gewinnerin eines 500-Euro-Stadtgutscheins in der Weihnachtsverlosung des Gelderner Werberings. Sie wohnt zwar mit ihrer Familie in Straelen, arbeitet aber in einer Tierarztpraxis in Geldern. Jetzt kann sie mit dem 500-Euro-Stadtgutschein sich selbst und eventuell auch anderen die eine oder andere Freude machen.