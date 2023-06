Die Probleme beim RE 10 dauern an Defektes Kabel sorgt für Verspätungen beim Niersexpress

Die Arbeiten an dem Bahnübergang gingen daher auch am Dienstag weiter. Da war es den Mitarbeitern der Bahn immerhin schon gelungen, den betroffenen Bereich auf etwa 150 Meter einzugrenzen, so eine Sprecher der Deutschen Bahn. Ziel sei, noch näher an den Schaden zu kommen. Denn für die Reparatur muss ein Bagger anrücken und der könne nicht gleich mehr als 100 Meter ausbuddeln. Weil die Arbeiten auch am Dienstagabend noch liefen, konnte man nicht sagen, wie lange die Störung noch dauert. Denn bis das Kabel nicht repariert ist und der Bahnübergang wieder funktioniert, dürfen die Züge weiter nur langsam in dem Bereich fahren.