Festprogramm zum 65. Freunde aus Frankreich zu Besuch in Issum

Das 65. Jubiläum wird gemeinsam vom 18. bis zum 20. Mai in Issum gefeiert. Es werden rund 56 französische Freunde aller Austauschgenerationen für ein Wochenende in Issum zu Gast sein. Der Verein „Issum-Courdemanche deutsch-französische Partnerschaft” hat ein abwechslungsreiches Programm für das Wochenende organisiert. Der Samstag, 18. Mai, startet mit der Besichtigung der Gärtnerei Verheyen-Baetke inklusive benachbarter Biogasanlage von Bioenergie Issum. Danach geht es zum Empfang beim Bürgermeister der Gemeinde Issum in den Ratssaal. Später gibt es eine Brauereibesichtigung in der Brauerei Diebels. Anschließend ist ein gemeinsames Abendessen geplant und gemütlicher Ausklang im Diebels Live. Am Sonntag gibt es eine Führung durch die Villa Hügel in Essen und einen Spaziergang durch den Park und rund um den Baldeneysee mit gemeinsamen Picknick. Später wird zum Festabend mit Essen, Musik und Tanz bei Carsten Vosseler Niederwalder Straße 48 in Issum eingeladen. Am Montag heißt es dann wieder Abschiednehmen.