Vorstellung durch das Planungsbüro Viele Fragen rund um Issums Schulplanung

Der Redebedarf nach dem Schulausschuss am Donnerstagabend in Issum war groß. Das merkte man daran, dass nach der Sitzung die Lokalpolitiker nicht nach Hause eilten, sondern in kleinen Grüppchen zusammenstanden. Einige Minuten zuvor hatten sie einen ziemlich langen Vortrag des Planungsbüros Concept K aus Regensburg gehört. Das Thema: wie es mit den Grundschulen in Issum weitergehen soll.