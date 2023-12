Statistik der Polizei überrascht Besonders viele Einbrüche in Kevelaer

Gerade erst hat in Kevelaer eine Einbruchserie für Aufsehen und große Verunsicherung gesorgt. Gleich acht Vorfälle gab es am Freitag, 8. Dezember, am helllichten Tag zwischen Marienpark und Südpark. Die Täter gingen damit ein hohes Risiko ein, auf frischer Tat ertappt zu werden. Das schreckte sie allerdings nicht ab. Ohnehin war Kevelaer der Schwerpunkt der Einbrecher in der Woche vom 7. bis 13. Dezember. Insgesamt 12 Mal schlugen die Täter hier zu, in einigen Fällen kamen die Einbrecher allerdings nicht ins Haus. Kevelaer lag damit sogar vor der Kreisstadt Kleve, die bei der Polizei als ein Schwerpunkt von Einbruchsdelikten gilt. Hier gab es elf Vorfälle.