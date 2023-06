Start des neuen Schulgarten-Projekts der Landgard-Stiftung So können Schulkinder das Gärtnern lernen

Gemeinsam mit Schulleiterin Ute Hickmann, der betreuenden Lehrerin Leonie Finnern und Vertretern der Landgard-Stiftung haben die Mädchen und Jungen der Kirsten-Boie-Schule in Barsbüttel in Schleswig-Holstein ihren neuen Schulgarten offiziell in Betrieb genommen. Dazu haben die Kinder einer DaZ-Klasse (Deutsch als Zweitsprache) auf dem Schulgelände zwei neue Hochbeete aufgestellt, mit Erde befüllt und nach einem detaillierten Plan bepflanzt. Dort wächst in den kommenden Monaten eine vielseitige Mischung von verschiedenen Obst- und Gemüsesorten sowie Blumen und Kräutern.