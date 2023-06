Mehr Erasmus fürs Lise-Meitner-Gymnasium Geldern Europa, wir kommen!

Andere „Erasmus+“-Aktivitäten stehen dagegen schon in den Startlöchern. „Ich habe in diesem Schuljahr mit der Klasse 8b im Englischunterricht an einem eTwinning-Projekt zum Thema Legends und Heroes teilgenommen. Dabei haben wir Klassen aus der Slowakei, Polen und Serbien typische Sagen und Legenden aus Deutschland durch Präsentationen, selbstgedrehten Filmclips und Rätseln nähergebracht. Im Gegenzug sind wir mit großartigen und kreativen Beiträgen aus den Partnerländern versorgt worden“, berichtet Andrea Slatter. Mitte September fahren neun Schülerinnen und Schüler der 8b nach Trvana in die Slowakei, um die im Internet geknüpften Kontakte zu vertiefen. Auch beim Gegenbesuch in Geldern im Frühjahr 2024 geht es eine Woche lang um die Helden und Geschichten der beiden Länder.