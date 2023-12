Prozess um sexuellen Missbrauch in Geldern Angeklagter nimmt zu Screenshot Stellung

Inzwischen haben mehr als 30 Zeugen im Missbrauchsprozess gegen einen früheren OGS-Mitarbeiter an der Albert-Schweitzer-Grundschule in Geldern ausgesagt. Am fünften Verhandlungstag vor dem Klever Landgericht kamen weitere Zeugen zu Wort. Doch bevor der Prozess fortgesetzt werden konnte, nahm der Angeklagte Stellung zu den Beweisstücken, die in seinem Zimmer von der Polizei sichergestellt worden waren.