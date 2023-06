Debatte um Hallenbad Geldern Gelderner Julis wollen Neubau des Hallenbads

Dass ein Neubau trotz Fördermittel teurer ausfallen wird, gehört transparent dargestellt. Die Jungen Liberalen betrachten ein neues Hallenbad dabei als Investition in die Lebens- und Aufenthaltsqualität der Stadt als auch in die Schwimmbefähigung der Kleinsten in unserer Gesellschaft. „Insgesamt wird beklagt, dass viele junge Menschen nach der Schule unsere Region in die Großstädte verlassen, deshalb muss man unserer Sicht nach auch in die Infrastruktur und die Attraktivität investieren. Ein neues, modernes Hallenbad hätte über die Stadtgrenzen hinweg Magnetwirkung. Ich fordere hier Transparenz der Verwaltung und des Rates ein: Wer laut den Wegzug beklagt und Lippenbekenntnisse zur Stadtentwicklung verlautbaren lässt, von dem erwarte ich in konkreten Sachfragen auch konkrete Positionierungen, die die Bürger sowie die Kinder und Jugendlichen dann selbst bewerten können“, sagt Sternberg.