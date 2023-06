Asyl- und Flüchtlingsunterkunft Messerstecherei am Flughafen Weeze

Am Dienstag hat es in der Zeit zwischen 19 und 20 Uhr eine Messerstecherei auf dem Gelände des Flughafen Weezes gegeben haben. Tatort ist der sogenannte Euregio-Park am Weezer Flughafengelände. Hier wohnen sowohl Asylbewerber wie auch Leiharbeiter. Der Klever Staatsanwalt Marco Held leitet die Ermittlungen.