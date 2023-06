Landungsboot passiert Wesel Ruderer begegnen „Lachs“ der Bundesmarine auf dem Rhein

Auf dem Niederrhein, einer der meistbefahrenen Wasserstraße der Welt, tummeln sich die unterschiedlichsten Fahrzeuge vom Kajak bis zum Sechser-Schubverband. Eine Begegnung mit einem Militärschiff ist jedoch eine Seltenheit. In diesen Tagen – kurz nach dem Transport des historischen U-Boots zum Technikmuseum Sinsheim – werden jedoch viele Menschen die Bundesmarine in Aktion erleben. Am Donnerstagmittag traf zum Beispiel eine Flotille von Ruderbooten auf L 762 „Lachs“, das letzte Landunsgboot der Marine. Jasmin von Blomberg (Ruder- und Tennisgesellschaft Wesel) schickte umgehend Fotos an unsere Redaktion.