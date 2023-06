Fünf Helikopter an Fronleichnam unterwegs Air Defender – die ersten Maschinen fliegen

Auch wenn die Übung offiziell erst am Montag beginnt, sind bereits jetzt verstärkt Bewegungen am Himmel zu beobachten. Bereits am Donnerstag flogen mehrere Helikopter über Geldern und den Niederrhein. Nach Angaben der Bundeswehr gehören diese Maschinen zur Großübung. Einige seien bereits jetzt unterwegs, um Sichtflüge zu absolvieren. Am Niederrhein wird man sich darauf einstellen müssen, dass es in den kommenden zwei Wochen ordentlich Betrieb am Himmel gibt.