Fußball-Oberliga : Andre Barth kehrt zum 1. FC Kleve zurück

Kleve Der 34-jährige Torhüter gehört nach einer Saison Pause wieder zum Kader. Der Emmericher wird die Nummer zwei hinter Stammkeeper Ahmed Taner sein.

Dabei hätte der Verein damals gerne mit ihm verlängert. Nicht nur, dass der 34-Jährige starke Reflexe hat, er gilt auch als äußerst mannschaftsdienlich. Das Spiel am Ball ist im Gegenzug ausbaufähig. Nun folgte also der Sinneswandel. „Ich war ja nie richtig weg beim 1. FC Kleve. Bei vielen Spielen war ich vor Ort, auch beim Training habe ich immer mal wieder mitgemacht. Und nun möchte ich noch einmal richtig angreifen“, sagt Schlussmann Andre Barth, der bereits von 2017 bis 2021 das rot-blaue Trikot trug.

Der 1. FC Kleve musste sich auf die Suche nach einem neuen Torwart begeben, weil in Jonas Holzum (SV Sonsbeck) und Bjarne Janßen (SV Rindern) zwei Keeper den Verein verlassen werden. Sie sahen keine Perspektive beim Oberligisten, weil es am 29-jährigen Stammtorwart Ahmet Taner kein Vorbeikommen gibt. So ist Andre Barth nun auch als zweiter Mann zwischen den Pfosten eingeplant. „Ich begleite den 1. FC Kleve mittlerweile seit sechs Jahren, ich bin Teil des Projekts unter Trainer Umut Akpinar und fester Bestandteil der Truppe“, sagt der 34-Jährige, der in der Vergangenheit beim VfB Rheingold Emmerich sowie beim SV Vrasselt das Tor hütete. Zuletzt habe er es vermisst, in der Kabine bei den Kollegen zu sitzen, so Andre Barth.