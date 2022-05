Tennis-Verbandsliga : Aufstieg für TC Rotweiss trotz des guten Starts noch kein Thema

Kreis Kleve Die Herren 70 des Emmericher Klubs gewinnen auch ihr zweites Spiel. TC Rindern erreicht ein Remis. Niederlagen für Mannschaften des TC Kellen.

(ove) In der Einschätzung des jüngsten Tennis-Spieltags waren sich Gudrun Hütten und Josef Bong einig. Die Mannschaftsführer der Damen 60 sowie der Herren 65 des TC Kellen sprachen unisono von „fürchterlichen“ Ergebnissen. Die Herren 65 hatten in der Ersten Verbandsliga mit 1:8 beim TC Rumeln-Kaldenhausen verloren, die Damen 60 auf eigener Anlage mit 0:6 gegen den Post-Sportverein Düsseldorf.

„Gegen eine richtig starke Mannschaft waren wir ohne Chance. Mit einer Niederlage hatten wir im Vorfeld auch durchaus gerechnet. Doch weil beim Gegner die Nummer eins ausfiel, hatten wir kurz gedacht, dass etwas für uns drin sei. Aber wir hatten auch Personalprobleme. Deshalb wurde daraus nichts“, sagte Josef Bong. So fiel Paul Moll, der nominell an Position vier aufschlägt, verletzt aus. Zudem ging Jörg Streuff angeschlagen in die Partie.