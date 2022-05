Tennis-Medensaison : Der Uedemer TC überrascht zum Start

Gisela Peters war beim 5:1-Sieg der Damen 60 des TC Rot-Weiß Goch in der Niederrheinliga im Einzel und im Doppel mit Monika Rosenbaum-Illbruck erfolgreich. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kreis Kleve Das Team gewinnt in der Ersten Verbandsliga ersatzgeschwächt. Damen 30 des TC Reichswalde setzen Ausrufezeichen. Niederrheinligist TC Goch macht ersten Schritt zum Klassenerhalt. Sieg und Niederlage für den TC RW Emmerich.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Maarten Oversteegen

Die Herren 30 des Uedemer TC haben zum Saisonauftakt in der Ersten Tennis-Verbandsliga mit 5:4 beim TC Grün-Weiß Langenfeld gewonnen. Dabei musste die Mannschaft von Kapitän Andrej Nitsche auf gleich mehrere wichtige Akteure verzichten. Die Niederländer Hardy Versteegen, Wout Peters und Bas Barten waren außen vor. Dennoch reichte es zu einem knappen Erfolg. „Wir hatten absoluten Personalmangel und waren froh, überhaupt sechs Spieler zusammenzubekommen. Langenfeld ist genauso wie wir nicht in Bestbesetzung angetreten. Dennoch hätte ich es niemals für möglich gehalten, dass wir dort tatsächlich punkten“, sagte Nitsche, der sein Einzel an Position eins mit 4:6, 6:1, 7:10 verloren hatte.

Manuel Bossig (3:6, 4:6) und Georg Kleppe (1:6, 3:6) zogen ebenfalls den Kürzeren. Oliver Horn (6:0, 6:3), Philipp Zita (6:1, 4:6, 10:5) und Nils Riddermann (6:0, 6:1) behielten die Oberhand. Im Doppel feierten zunächst Oliver Horn/Philipp Zita (6:2, 6:0) einen Sieg, während Georg Kleppe/Nils Riddermann sich mit 6:7, 2:6 geschlagen geben mussten. Im entscheidenden Doppel wehrten Andrej Nitsche und Manuel Bossig dann gleich zwei Matchbälle ab, ehe sie den Sieg ihres Teams mit einem 4:6, 7:6, 10:8 perfekt machten.

Die Damen 30 des TC Grün-Weiß Reichswalde, Aufsteiger in die Zweite Verbandsliga, haben zum Start ebenfalls ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Mannschaft setzte sich mit 9:0 gegen den TK 78 Oberhausen durch. „Wir sind in guter Form und hoffen, dass wir diese halten können. Im Vorfeld hatten wir allerdings auch mit einem Sieg gegen Oberhausen gerechnet“, sagte Neuzugang Anika Brendgen, die zuvor beim TC Rot-Weiß Goch aktiv war. Im Einzel setzte sie sich mit 6:0, 6:2 durch. Ähnlich deutlich gestalteten ihre Teamkolleginnen Christina Plügge (6:0, 6:2), Karen Jenisch (6:2, 6:0), Elke Duivenbode (6:0, 6:1), Jennifer Gloger (6:2, 6:2) und Britta Arntz (6:0, 6:0) ihre Spiele. Die Doppel wurden vom Gegner dann verletzungsbedingt abgeschenkt.

Die Damen 40 des TC Rotweiss Emmerich kämpfen in dieser Medensaison in der Ersten Verbandsliga um Punkte. Das Team um Mannschaftsführerin Katja Meenen unterlag zum Start mit 2:7 beim TC Babcock. „Wir haben aktuell große Personalpro­bleme. Unter diesen Vorzeichen war gegen einen starken Gegner einfach nicht mehr möglich“, sagte Meenen. Spitzenspielerin Isabelle Heusinkveld war kurzfristig verletzt ausgefallen, auch Anja Jansen-Raadts und Christina Welmans mussten passen. Die Emmericher Spitzenspielerin Ilka Böhning holte im Einzel den einzigen Punkt. Ihre Gegnerin musste beim Stand von 0:5 im ersten Satz mit Achillessehnen-Problemen aufgeben. Katja Meenen (0:6, 1:6), Anja Bongers (0:6, 0:6), Ingrid van de Lest (1:6, 3:6), Elisabeth Schneider (6:4, 1:6, 9:11) und Lioba Frisch (4:6, 6:0, 8:10) gingen als Verliererinnen vom Platz. Im Doppel gewannen Meenen/Schneider kampflos. Böhning/van de Lest (3:6, 5:7) sowie Bongers/Frisch (2:6, 2:6) unterlagen.

Die Damen 60 des TC Rotweiss Emmerich haben in der Zweiten Verbandsliga einen 6:0-Erfolg beim TC Grunewald Duisburg geschafft. Monika Verweyen-Zdebel (6:2, 6:1), Petra Mies (6:0, 6:2), Vera Balkmann (6:2, 6:2) und Brigitta Sent (6:1, 6:3) hatten im Einzel nur wenig Mühe. Monika Verweyen-Zdebel/Vera Balkmann (6:7, 6:3, 10:8) und Petra Mies/Gabriele Faulseit-Pieper (6:0, 6:0) setzten sich auch im Doppel durch. „Die Grundlage für eine erfolgreiche Saison ist gelegt, auch wenn die Gegnerinnen nicht allzu stark waren. Das Ziel ist erst einmal nur der Klassenerhalt. Nach oben schauen wir vorerst also noch nicht“, sagte Mannschaftsführerin Monika Verweyen-Zdebel.

Die Damen 50 des TC Blau-Weiß Rees sind auf heimischer Anlage in der Zweiten Verbandsliga mit einem 5:4-Erfolg gegen den Lohausener TV in die Saison gestartet. Elke Kurzweil (6:1, 6:3), Bergisa Eyting (6:2, 6:2), Kerstin Dumke (4:6, 6:2, 10:3) und Roswitha Blumensaat (2:6, 6:3, 10:7) setzten sich im Einzel durch. Carla Gottwein (4:6, 3:6) sowie Gerda Petra Schindler (4:6, 0:6) zogen den Kürzeren. Im Doppel behielten einzig Elke Kurzweil/Carla Gottwein mit 6:2, 6:1 die Oberhand. Kerstin Dumke/Roswitha Blumensaat (0:6, 2:6) und Gerda Schindler/Claudia Syberg (0:6, 1:6) unterlagen. „Mit diesem knappen Sieg haben wir einen ersten wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht“, sagte Teamchefin Elke Kurzweil.