Fußball-Niederrheinpokal der Jugend : 1. FC Kleve bietet Borussia lange Paroli

Kleve Die C-Junioren verlieren das Viertelfinal-Heimspiel gegen den Regionalliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach durch ein Tor kurz vor Schluss knapp mit 1:2.

Die C-Junioren-Mannschaft des 1. FC Kleve hat im Viertelfinale des Fußball-Niederrheinpokals eine faustdicke Überraschung nur denkbar knapp verpasst. Der Niederrheinligist verlor das Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach , Tabellenführer in der Meisterrunde der Regionalliga, durch ein spätes Gegentor denkbar unglücklich mit 1:2 (1:1). Vor rund 250 Zuschauern bot der Nachwuchs des Fusionsklubs den prominenten Gästen lange Zeit Paroli und verpasste die Verlängerung nur um wenige Augenblicke. „Wir haben uns super verkauft. Und die Kulisse war sehr schön“, sagte Detlev Remmers, Trainer des 1. FC Kleve, nach der Partie.

Die Gäste erwischten zunächst den besseren Start. Nach Abstimmungsschwierigkeiten in der Klever Hintermannschaft musste Schlussmann Len Daemen in der sechsten Minute zum ersten Mal hinter sich greifen. Wer nun jedoch mit einem abgeklärten Auftritt des Regionalligisten rechnete, sah sich getäuscht. „Die Borussia hat sich an uns die Zähne ausgebissen. Wir standen sehr gut“, lobte Remmers die Defensivleistung seiner Schützlinge.