Fußball-Oberliga : 1. FC Kleve wird eiskalt erwischt

Luca Thuyl (links) gelang in der 85. Minute der Klever Treffer. Foto: Markus van Offern (mvo)

Meerbusch/Kleve Die Mannschaft liegt beim 1:3 im Nachholspiel beim TSV Meerbusch schon nach 19 Minuten mit 0:3 zurück. Das Team leistet sich viele Fehler im Aufbau und bei der Defensivarbeit.

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve agiert in der Aufstiegsrunde weiter unglücklich. Am Mittwochabend unterlag das Team von Trainer Umut Akpinar beim TSV Meerbusch mit 1:3 (0:3) und wurde dabei in der Anfangsphase kalt erwischt. Es war bereits die vierte Niederlage im sechsten Spiel. Der 1. FC musste auf dem Kunstrasenplatz des Tabellenelften auf Abwehrchef Nedzad Dragovic verzichten, für ihn kam Tim Haal in die Startelf.

Von Anfang an war der Gastgeber die klar tonangebende Mannschaft. Der 1. FC Kleve fiel mit einer Vielzahl von unnötigen Fehlern im Spielaufbau auf, wirkte bisweilen übernervös. Das wusste TSV-Angreifer Oguz Ayan früh zu nutzen. Er flankte von der rechten Seite ins Zentrum, wo der Klever Außenverteidiger Kai Robin Schneider (6.) den Ball unglücklich zum 0:1 ins eigene Tor beförderte. Und der TSV Meerbusch setzte nach. Dennis Dowidat (10.) versuchte es mit einem Schuss aus dem Rückraum, Dominik Reinert (12.) tauchte frei vor Kleves Schlussmann Ahmet Taner auf. In der Rückwärtsbewegung fehlte es den Rot-Blauen an der Disziplin, vorne an jedweder Kreativität. So war das 0:2 nur eine Frage der Zeit. Nach einer maßgenauen Flanke köpfte der überragende Oguz Ayan (13.) unhaltbar ein. FC-Schlussmann Ahmet Taner war offenkundig enttäuscht über die Leistung seiner Vorderleute, sehr deutlich mahnte er zu mehr Disziplin.

Info Die Statistik zum Spiel des 1. FC Kleve TSV Meerbusch Hersey – Darwish, Heise, Hoff, Kempkens – Roeber, Dowidat, Gutaj, Reinert – Ayan, van Santen (70. Agbo) 1. FC Kleve Taner – Schneider, Biskup, Haal, Bimpeh (46. Meurs) – Forster, Emmers (32. Top), Terfloth, Klein-Wiele – Hühner, Rankl (80. Plum) Tore 1:0 (6.) Kai Robin Schneider (Eigentor), 2:0 (13.) Oguz Ayan, 3:0 (19.) Oguz Ayan, 3:1 (85.) Luca Thuyl

Doch es half nicht viel. Nach 19 Minuten hatte Maxwell Bimpeh leichtfertig den Ball verloren, der Gastgeber konterte, Ayan schaltete im Strafraum schnell und überlistete Taner zum 3:0. Vom Tabellensechsten kam im Gegenzug kaum etwas. Zwar hatte sich Niklas Klein-Wiele (23.) mit einem Freistoß aus 20 Metern zumindest mal dem Ziel angenähert. Doch hochkarätige Gelegenheiten spielten die Gäste kaum heraus. Calvin Top versuchte es kurz vor dem Seitenwechsel vergebens mit einem Schuss aus der Ferne. Die Partie war bereits nach dem ersten Durchgang entschieden. Der 1. FC Kleve hatte bis dahin eine äußerst schwache Vorstellung geboten.

Im zweiten Durchgang stabilisierte sich die Mannschaft immerhin. Sie ließ weniger zu, an Kreativität aber mangelte es weiterhin. Die knapp 200 Zuschauer bekamen nicht allzu viel geboten. Wenn der TSV Meerbusch mal beherzt nach vorne spielte, dann wurde es meist auch brenzlig für die Klever Hintermannschaft, die sich weiter rätselhafte Fehler im Aufbau leistete. Und das, obwohl sie zuletzt bei der 2:3-Niederlage gegen den 1. FC Monheim und dem 3:1-Erfolg gegen die Sportfreunde Baumberg gut gespielt hatte. TSV-Angreifer Sebastian van Santen (66.) hätte frei vor Ahmet Taner treffen müssen, wenig später hätte Oguz Ayan erhöhen können. Auch eine Direktabnahme von Sebastian van Santen (70.) verfehlte das Ziel nur knapp. Bisweilen ging Meerbusch fahrlässig mit seinen Chancen um.

In der Schlussphase agierte der 1. FC Kleve dann endlich auf Augenhöhe mit, die Körpersprache der Kicker wurde besser. Nach einer Flanke von Calvin Top konnte Danny Rankl (80.) in aussichtsreicher Position köpfen, doch sein Versuch verfehlte das Ziel knapp. Bei der Aktion war der Angreifer mit dem TSV-Keeper zusammengeprallt, Rankl musste das Feld verletzt verlassen. Womöglich hätte es in dieser Szene auch einen Elfmeter geben können. Nach einem klugen Angriff erzielte Luca Thuyl (85.) dann aber doch noch aus kurzer Distanz das zu diesem Zeitpunkt nicht unverdiente 1:3. Eine Direktabnahme von Niklas Klein-Wiele (90.) hätte die Partie beinahe noch einmal richtig spannend gemacht. Doch es blieb bei der Auswärtsniederlage.