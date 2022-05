Fußball-Oberliga : Unnötige Niederlage für 1. FC Kleve

Luca Thuyl (links) vergab eine gute Chance zum 2:0 Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die Mannschaft verspielt beim 2:3 beim 1. FC Monheim zweimal eine Führung, weil sie sich einige Fehler leistet. Am Mittwoch steht um 19.30 Uhr das Nachholspiel beim TSV Meerbusch an.

Von Maarten Oversteegen

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve hat sich für eine gute Leistung am Sonntagnachmittag nicht belohnen können. Obwohl das Team von Trainer Umut Akpinar gleich zwei Mal in Führung gelegen hatte, ging die Partie beim 1. FC Monheim mit 2:3 (1:1) verloren. „Diese Niederlage war sehr unnötig. Wir haben es uns mit leichtfertigen Fehlern selbst versaut. Und in der Oberliga wird eben jeder Fehler bestraft. Dennoch muss ich meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Bei dem Wetter, nach der langen Fahrt und obwohl wir personell seit Wochen auf dem Zahnfleisch gehen, hat sie ein gutes Spiel gezeigt. Nur haben wir uns eben nicht belohnt“, sagte Umut Akpinar.

Die Rot-Blauen hatten mit viel Ballbesitz gut in die Partie gefunden. Immer wieder spielten die Klever engagiert nach vorne. Nach 21 Minuten wurde Niklas Klein-Wiele freigespielt, der mit viel Gefühl zum 1:0 traf. Wenig später hätte Luca Thuyl (23.) erhöhen können. In der Folge ließen die Gäste auf dem Monheimer Kunstrasenplatz allerdings ein wenig nach. Dennoch hätte Calvin Top (35.) von der Strafraumkante aus treffen können, doch er verpasste knapp. Mittelfeldspieler Tobias Nippold (37.) erzielte in der Folge für den Gastgeber mit einem sehenswerten Freistoß aus 20 Metern den Ausgleich aus dem Nichts. Den Schuss, der im Winkel landete, konnte Torwart Ahmet Taner nicht halten.

Info Die Statistik zum Spiel des 1. FC Kleve 1. FC Monheim Nowicki – Ali, Gümüs, Kosmala, Spinrath – Lippold (82. Labusga), Schütz, Mangano, Ordelheide (67. El Marhoumi) – Tekadiomona, Touratzidis (82. Hombach) 1. FC Kleve Taner – Schneider, Dragovic, Biskup, Top (88. Bimpeh) – Hühner, Forster, Terfloth (89. Haal), Thuyl – Klein-Wiele, Rankl Tore 0:1 (21.) Niklas Klein-Wiele, 1:1 (38.) Tobias Lippold, 1:2 (53.) Danny Rankl, 2:2 (61.) Imran Ali, 3:2 (83.) Bora Gümüs Gelb-Rote Karte Nedzad Dragovic (90., Foulspiel)

Es entwickelte sich eine Partie auf hohem Niveau, die Teams schenkten einander nichts. Nach dem Seitenwechsel hatten die Klever zunächst ein wenig Mühe. Die erste Chance aber verwandelte Angreifer Danny Rankl (53.) zum 2:1. Die Gäste hatten einen tollen Angriff über Nedzad Dragovic, Mike Terfloth, Niklas Klein-Wiele und Luca Thuyl inszeniert – der seit Wochen formstarke Routinier im Klever Angriff schloss aus wenigen Metern Entfernung ab. „Anschließend hatten wir die Begegnung vollkommen im Griff. Immer wieder haben wir uns gute Umschaltmöglichkeiten herausgespielt, das Geschehen in die Monheimer Hälfte verlegt“, so Umut Akpinar.

Tatsächlich agierte der 1. FC Kleve dominant, die Rot-Blauen waren auf einem guten Weg in Richtung Sieg. Eine Vorlage von Niklas Klein-Wiele verpasste Danny Rankl (57.) nur um Haaresbreite – es wäre wohl die Entscheidung gewesen. Stattdessen aber schlug der 1. FC Monheim nach 61 Minuten zurück. Leichtfertig hatten die Gäste im Mittelfeld den Ball verloren, Imran Ali nutzte den schnellen Konter. „Das war sehr unnötig, so haben wir das Spiel plötzlich wieder spannend gemacht“, so Akpinar.

Das Tor beflügelte den Gastgeber in der Tat. In der Schlussphase drückte der 1. FC Monheim auf den Führungstreffer. Nach 83 Minuten spielten die Blau-Weißen zügig über die rechte Seite, im Zentrum erzwang Bora Gümüs das 3:2. Der 1. FC Kleve mühte sich anschließend vergebens, noch für den Ausgleich zu sorgen. Kurz vor Schluss wurde Abwehrchef Nedzad Dragovic (90.) nach einem Foul sogar noch mit der Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt. „Inhaltlich war das eine richtig starke Vorstellung. Bitter ist, dass wir diese Vorstellung nicht in einen Sieg umgemünzt haben. Es wäre mehr möglich gewesen“, sagte Umut Akpinar.