Charity-Lauf : Der Homerun kommt dieses Jahr nach Kleve

Kleve Der Erfolgs-Spendenlauf aus Emmerich schafft es Ende August auch auf die linke Rheinseite. Läufer aus Kleve, Bedburg-Hau und Kalkar können teilnehmen. Dafür braucht es dreierlei: Spenden, Sportler und Sponsoren.

Die Idee kommt aus Emmerich – und dort wurde sie sofort zu einem riesigen Erfolg. Beim Homerun, einer Mischung aus Laufsport und Charity, waren im vergangenen Jahr 5000 Teilnehmer auf der rechten Rheinseite dabei, sie erliefen fast 50.000 Kilometer und erzielten so einen Reinerlös von mehr als 108.000 Euro. „Wir waren direkt begeistert von der Idee“, sagt Christoph Baumsteiger. Der Arzt ist einer der Organisatoren in diesem Jahr, denn: Der Homerun schafft es erstmals auch auf die linke Rheinseite. Läufer aus Kleve , Bedburg-Hau und Kalkar sind aufgerufen, das Ergebnis aus dem Jahr 2021 noch einmal zu übertreffen.

Beim Homerun geht es nicht darum, dass Spitzensportler um immer neue Rekorde laufen. Angesprochen sind etwa Einzelläufer, Unternehmen und Verwaltungen, Schulen und Hochschulen, Kindergärten und Kitas, Vereine, Nachbarschaften, Freundeskreise und Familien. Kurzum: Es geht eigentlich um alle in der Gesellschaft. „Eine flächendeckende sportliche Aktivität wie diese, verbunden mit so viel Gemeinsinn und Spaß an der Sache, habe ich in unserer Stadt noch nie erlebt“, sagt Emmerichs Bürgermeister Peter Hinze. Er ist gemeinsam mit seinem Amtskollegen in Kleve, Wolfgang Gebing, Schirmherr des Homerun. Und: Für die ersten Bürger der Stadt ist in diesem Jahr die Startnummer eins reserviert.