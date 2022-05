Ehrung in Münster : Goldenes Jubiläum für Klever Pfarrer Norbert Arntz

kleve Vor 50 Jahren wurde Norbert Arntz zum Priester geweiht. Nun gab es eine Feierstunde mit Bischof Genn in Münster. In seiner Predigt blickte er auf die langen Jahre zurück, die die Anwesenden im Dienst der Kirche waren.

(RP) Mehr als ein halbes Menschenleben lang haben sie sich schon in den Dienst an Gott und den Nächsten gestellt: die 16 Priester des Bistums Münster, die am 9. Mai mit Bischof Dr. Felix Genn ihr 60- oder 50-jähriges Weihejubiläum gefeiert haben. Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Feierlichkeiten zu den Jubiläen der Weihe-Jahrgänge 1961 und 1970 in den vergangenen beiden Jahren ausgefallen und wurden nun in einer gemeinsamen Feier nachgeholt.