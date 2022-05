„Spargeltour“ am Niederrhein : Wohnmobilisten lernen Wisseler See kennen

Womo-Treffen am Wisseler See Foto: Anja Settnik

Kalkar Wegen Corona musste die „Spargeltour“ zweimal verschoben werden, jetzt fand sie statt und begeisterte die Reisenden. Nicht zuletzt das gastronomische Angebot überzeugte die Niederrhein-Gäste.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Settnik

Die antike Metropole muss als Name für einige Markenprodukte herhalten. Als Hauptkonkurrent von Rom löste die Frage, wie mit Karthago umzugehen sei, den dritten punischen Krieg aus. Bevor es jedoch zu der Zerstörung kam, den der römische Feldherr Cato verlangte und den jeder Lateinschüler bis heute lernt, muss es sich um eine prächtige Stadt an der afrikanischen Mittelmeerküste im heutigen Tunesien gehandelt haben. Vermutlich hat es etwas mit der noblen Erscheinung zu tun, dass auch eine der Premium-Marken im Wohnmobilbereich diesen Namen trägt. „Carthago“ ist etwas für Reisemobil-Fans, die ein wenig mehr ausgeben können. Und die sich jetzt in größerer Anzahl im Ferienpark Wisseler See trafen. Dorthin hatten Marianne und Jürgen Lehmann eingeladen, um Gleichgesinnten ihre Heimat zu zeigen. Tourismusförderung der privaten Art – aber gern gesehen von der Stadtverwaltung Kalkar, deren Wirtschaftsförderer Bruno Ketteler die Gäste persönlich begrüßte.

Zumal ja mit Wolters Nutzfahrzeuge auch ein alteingesessenes Kalkarer Unternehmen neuerdings Wohnmobile vertreibt. Und zwar auch solche der gehobenen Art: neben Etrusco auch Laika und eben Carthago. Geschäftsführer Marius Schulte und Verkaufsleiter Michael Hendricks kamen gerne zum Kaffeetrinken im Restaurant „Campino“ und standen anschließend für Fachfragen zur Verfügung. Denn zu Beginn einer Saison gibt es oft technische Fragen oder auch Lust auf ein neues Fahrzeug. Für beide Themen waren die Fachleute gute Gesprächspartner. Bruno Ketteler wiederum versicherte den Gästen, die zum Teil aus eingien hundert Kiometer Entfernung angreist waren, dass sie in Kalkar sehr willkommen seien. Schließlich gebe es in der Umgebung viel zu sehen, und jeder Wirtschaftsförderer und Touristiker wisse, dass Wohnmobilisten einiges Geld in den Städten ließen, die sie besuchten. Sie gehen essen, kaufen ein, tanken – genießen eben ihr Leben.

Marianne Lehmann kann das nur bestätigen. Das Programm, das sie für das Wohnmobilisten-Treffen zusammengestellt hat, kündet davon: „Spargeltour“ hat sie es genannt, entsprechend bereitete die Campingplatzküche das feine Gemüse vom Spargelhof Müller zu. Es gab aber auch einen Museumsbesuch in Moyland per Bus und ein Picknick auf dem Kieslehrpfad. Willi Miesen führte die Gruppe durch die Wisseler Dünen. Reibekuchen, Matjes und Schmörkes haben den Besuchern ein vielseitiges Bild vom kulinarischen Niederrhein vermittelt. Gar nicht zu reden davon, dass der Campingplatz bestens ankam: soviel Natur, großzügige Stellplätze, drum herum ein gut ausgebautes Radwegenetz mit dem Knotenpunktsystem, das nicht jeder Auswärtige kennt.

„Wir haben unser Wohnmobil 2011 gekauft, seitdem sind wir Mitglied im Carthago-Club“, erzählt Marianne Lehmann. Praktisch alle sind Rentner, die gerne gemeinsam unterwegs sind. Mit dem Partner, aber auch in Gruppen Gleichgesinnter. Beim Kauf eines neuen Wohnmobils vermitteln die Händler üblicherweise den Kontakt zum entsprechenden Club. Im Fall der Carthago-Freunde bedeutet dies, dass das Jahr über diverse Treffen stattfinden, die unterschiedliche Personen organisieren. In der Coronazeit ist die Spargeltour mehrmals ausgefallen, jetzt war ein Treffen endlich wieder möglich. Es war bereits das vierte seiner Art in Wissel, und rund 30 Anmeldungen zeigten, dass das Angebot ankam.