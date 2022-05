Drei Monate auf Bewährung : Priester aus Bistum Essen wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt

Essen Dem 73-jährigen Geistlichen wurden insgesamt drei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung sowie der Besitz jugendpornografischen Materials vorgeworfen. In einem Fall wurde er verurteilt. Er bekam drei Monate auf Bewährung.

Das Amtsgericht Mülheim an der Ruhr hat einen Priester aus dem Bistum Essen wegen sexuellen Missbrauchs eines 17-Jährigen zu einer Haftstrafe von drei Monaten auf Bewährung verurteilt. Das sagte eine Gerichtssprecherin am Dienstag der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA). Das Urteil war am Montagnachmittag gefallen.