Literatur on tour : Lesereise durch den Kreis Kleve

Hanenberg Breuer Bistum Münster Foto: Armin F. Fischer

Kevelaer „Literatur on tour“ – so lautet der Leitgedanke einer Lesereise durch den Kreis Kleve am zweiten Samstag im Mai. Autorin Christina Hanenberg liest aus „Flaches Land und weiter Himmel“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach dem überraschenden Erfolg des im vergangenen Herbst im Dialog-Verlag erschienenen Buches „Flaches Land und weiter Himmel“, in dem „spirituelle Impulse vom Niederrhein“ vorgetragen werden, lädt nun die Autorin Christina Hanenberg ein, sich buchstäblich auf den Weg zu machen. Im Rahmen einer „spirituellen Reise“ am Samstag, 14. Mai, wird auf dem Eltenberg bei Emmerich, am Johanna-Sebus-Denkmal am Rheindeich, am Synagogenplatz in Kleve sowie im Park der LVR-Klinik Bedburg-Hau jeweils eine Station eingelegt.

„An diesen markanten Stätten werde ich aus dem Buch vorlesen und zum Austausch anregen“, erklärt Christina Hanenberg. Die Bustour beginnt um 12.30 Uhr am Peter-Plümpe-Platz in Kevelaer und endet dort gegen 19 Uhr. Unterwegs wird ein Picknick gereicht; die Fußmärsche sind nur kurz beziehungsweise barrierefrei.