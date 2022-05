Norbert Wächtler verabschiedet : Mehr als vier Jahrzehnte beim Kirchenkreis Kleve

Goch Norbert Wächtler arbeitete knapp 45 Jahre beim Kirchenkreis. Jetzt wurde er in den Ruhestand verabschiedet. Die Kollegen bereiteten ihm zum Abschied eine Überraschung.

Bei solchen Gelegenheiten werden gerne schnell Titel wie „Urgestein“ und andere vergeben. Norbert Wächtler aus Kleve gehört zweifellos zum sprichwörtlichen Inventar, denn: Seit dem 1. Dezember 1978 arbeitet der bald 64-Jährige in Diensten des Evangelischen Kirchenkreises Kleve.

Nach einem kurzen Tätigkeit bei einem Automobilhersteller und einem Praktikum beim Kirchenkreis kam Norbert Wächtler als Verwaltungsangestellter zum Kirchenkreis. Damals stand das Verwaltungsamt des Kirchenkreises noch in Pfalzdorf an der Kirchstraße. Wächtler weiß noch, wie im Amt Lebensmittelgutscheine verteilt und Kleidersammlungen durchgeführt wurden. „Hilfesuchende, die bei der Kirchengemeinde keinen erreichten, kamen halt zu uns“, sagt er rückblickend.

So ein bisschen ist sein Arbeitsbereich heute ein Gemischtwarenladen. Norbert Wächtler ist in erster Linie zuständig für Versicherungsfragen, er bearbeitet Rechnungen, holt die Post morgens und empfängt die Post-Lieferdienste am Nachmittag, er macht den Pressespiegel und sieht im Archiv nach dem Rechten.