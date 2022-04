Schule in Viersen : Lehrer ist bald auch Ständiger Diakon

Viersen/Mönchengladbach Norbert Häusler unterrichtet Religion und Geschichte am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium in Viersen. Ende April wird er zum Ständigen Diakon geweiht.

Bischof Helmut Dieser weiht am Samstag, 30. April, um 9.30 Uhr im Aachener Dom den 45-jährigen Norbert Häusler zum Ständigen Diakon. Häusler wirkt in Mönchengladbach in der Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Giesenkirchen-Mülfort, ist außerdem Lehrer am Erasmus-von-Rotterdam-Gymnasium in Viersen. „Die Schule profitiert davon“, ist Schulleiter Christoph Hopp überzeugt. Etwa ein Dutzend Lehrer werde am 30. April zur Weihe nach Aachen fahren, kündigt er an.