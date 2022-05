Musikalischer Sommer : Klever Forstgartenkonzerte starten

Der Forstgarten in Kleve ist im Frühjahr immer einen Besuch wert. Während der Konzerte sowieso. Foto: Markus van Offern (mvo)

(RP) Die historische Gartenanlage aus dem 17. Jahrhundert in Kleve ist ohnehin immer einen Besuch wert – bei gutem Wetter allemal. Sie lockt mit ihren Wegen, Holzbrücken, Teichen, vielfältigen Baum- und Pflanzenarten, Skulpturen und Kunstwerken sowie einzigartigen Fotospots auch heute noch zahlreiche Besucher aus nah und fern in die Schwanenstadt und lädt zum „Lustwandeln“ ein. Es ist eine ganz besondere Atmosphäre, die das Flanieren begleitet und das Frühjahrs- und Sommerbild der Stadt prägt. Seit Anfang April sprudeln auch die Wasserfontänen wieder und locken noch mehr Besucher. Fehlt eigentlich nur noch eines: Musik.

Die beliebten Forstgartenkonzerte der Stadt Kleve werden am kommenden Sonntag, 15. Mai, um 15 Uhr, durch den Musikverein Kranenburg eröffnet. Neben vielen bekannten Melodien aus unterschiedlichen Musikrichtungen, sollen an diesem Nachmittag auch verschiedene musikalische Frühlingssträuße gebunden werden. Das Konzert, zu dem der Eintritt frei ist, dauert bis 16.30 Uhr. Es lässt sich also wunderbar nach dem Gang ins Wahlbüro anschließen – und ist auch pünktlich zu den ersten Prognosen beendet.