Viele Veranstaltungen am Wochenende : Fragen und Antworten zu den Kulturtagen im Kreis Kleve

Von Museum zu Museum – da bietet sich eine Fahrrad-Tour bei schönem Wetter an. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Von Römern und Rittern, Kunst und „typisch Niederrhein“ erzählen die 22. Kreis Klever Kulturtage. Auch alle Museen öffnen bei freiem Eintritt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(mgr) Nach zwei Jahren Pause laden sie wieder ein zur Tour durch die Kultur im Kreis Kleve: Für die 22. Kreis Klever Kulturtage (KKK) öffnen Samstag, 14. Mai, und Sonntag, 15. Mai, Museen und Theater im Kreis Kleve ihre Pforten. „Mit dieser ‚Einladung in die Fläche‘ möchten wir die Menschen im Kreis Kleve und darüber hinaus motivieren, Bekanntes wieder zu sehen oder Neues kennenzulernen“, sagt die Landrätin des Kreises Kleve, Silke Gorißen. Mehr als 80 Veranstaltungen stehen auf dem Flyer des Kreises, 25 Einrichtungen sind dabei. Vor mehr als 20 Jahren hatte der damalige Landrat Rudolf Kersting die Kulturtage ins Leben gerufen, die dann am Internationalen Museumstag zur Tradition wurden – bis Corona kam und die „KKK“ ausfallen mussten. In diesem Jahr reicht das Angebot von den Römern in Rindern über das Mittelalter im Kurhaus bis zu all dem, was so typisch Niederrhein ist in Kevelaer. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt aller Angebote.

Wer ist dabei? Die großen und die kleinen Museen im Kreis Kleve öffnen an beiden Tagen ihre Pforten bei freiem Eintritt – so wie es am internationalen Museumstag in Deutschland, Österreich und der Schweiz Tradition ist. Gerade auch die kleinen Häuser laden ein, Neues zu entdecken. Alle bieten Sonderführungen und Programm. Mit dabei sind Samstag und Sonntag: Schloss Moyland, das Kurhaus und das B.C. Koekkoek-Haus sowie der Projektraum-Bahnhof25 in Kleve, die Museen in Goch, Kalkar, Rees, Kevelaer, Rindern und Wissel, das PAN Kunstforum in Emmerich und das Royal Airforce Museum in Laarbruch. In Geldern öffnen der Kuhnst-Turm im Wasserturm, die Freizeit-Künstler und der Atelierhof Brühlscher Weg sowie in Straelen die Atelier-Galerie Arn!Ko. Sonntag sind auch in Issum die Herrlichkeitsmühle, das His-Törchen und die Synagoge sowie in Wachtendonk Haus Püllen dabei.

Nacht der Kultur In der Nacht der Kultur öffnen einige Häuser bis in den Abend hinein und bieten ein kleines „Nachts im Museum“-Gefühl: In Moyland (bis 20 Uhr) gibt‘s Kuratorengespräche vor Originalbildern, im Museum Goch steigt bis Mitternacht das Museumsfest und im Kurhaus werden bis 21 Uhr im Museumscafé „Moritz“ Fingerfood gereicht und Cocktails gemischt, außerdem steigt im Moritz ein Clubkonzert. Das Kevelarer Museum lädt zur Taschenlampenführung.

Theater Das Jugendtheater mini-art führt Samstag das Stück „Der Kleine Prinz“ ab 18 Uhr auf - das zählt auch noch zur Nacht der Kultur. Am Sonntag gibt‘s am Bahnhof in Goch Text und Gesang zwischen Bahnhof und Gleisen. Thema: unterwegs.

Konzerte Am Samstag stehen drei Konzerte der Kreismusikschule (KMS) auf dem Programm: In Kleve im B.C. Koekkoek-Haus (15 Uhr), im Kurhaus (17 Uhr) und im Museum Kevelaer (15 Uhr). Dazu gibt‘s das Clubkonzert (18.30 Uhr) im Kurhaus. Am Sonntag heißt es in Kranenburg in der Alte Schule Mehr „Mehr Musik“ (14-17 Uhr) und in Wachtendonk im Haus Püllen startet das Frühjahrskonzert der KMS um 11 Uhr.