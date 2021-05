Kinderbetreuung in Kempen : Städtische Kitas erhalten stellvertretende Leitung

Kinderbetreuung in Kempen

Die städtischen Kindertagesstätten in Kempen sollen nun auch eine stellvertretende Leitung erhalten. Foto: dpa/Uwe Anspach

Kempen Kempen ist die einzige Kommune im Kreis Viersen, in der es noch keine stellvertretende Leitung in den städtischen Kitas gibt. Das soll sich nun ändern – und dazu beitragen, Fachkräfte langfristig zu binden. Denn im Kita-Bereich ist Personal knapp.

Die neun städtischen Kindertagesstätten (Kitas) in Kempen erhalten ab dem kommenden Jahr eine stellvertretende Leitung. Das beschloss der Personalausschuss des Stadtrates in seiner Sitzung am Montag einstimmig. Die Verwaltung wurde beauftragt, das entsprechende Verfahren zur Änderung des Stellenplanes 2022 einzuleiten. Dadurch werden sich die Personalkosten um 101.500 Euro erhöhen.