Disput über Fördermittel : Stadt weist Vorwürfe zu Straßenbaubeiträgen harsch zurück

Krefeld Der Vorwurf, die Verwaltung habe es versäumt, Fördermittel für Sanierungen im Bereich des Hansa-Centrums abzurufen, sei „falsch“; die Stadt beantrage natürlich Fördermittel.

Ungewohnt harsch hat die Stadt in einer Anfrage reagiert, in der es um angebliche Versäumnisse der Verwaltung beim Thema Straßenbaubeiträgen für Anlieger ging. Der Immobilienbesitzerverband Haus & Grund hatte über seinen Geschäftsführer Michael Heß den Vorwurf erhoben, die Stadt habe es für die straßenbauliche Maßnahme Neusser Straße / Gladbacher Straße / Hansastraße versäumt, Fördermittel zur Senkung der Beiträge für die Bürger zu beantragen. „Die Behauptung ist falsch“, heißt es und: „Die Verwaltung möchte vorschlagen, dass sich Herr Heß als Vertreter eines Interessenverbandes zunächst sachkundig macht, bevor er eine solche Kritik äußert.“

Hinter der Auseinandersetzung zwischen dem Lobbyisten und der Verwaltung steckt am Ende auch eine gute Nachricht für Anlieger, die von Straßenbaubeiträgen betroffen sind: Die Stadt sagt in ihrer Antwort auf Heß zu, solche Fördermittel natürlich abzurufen: „Die in der Stadt Krefeld aktuell zur Abrechnung anstehenden straßenbaulichen Maßnahmen sind vor 2018 beschlossen worden und somit nicht förderfähig. Aus diesem Grunde kann von der Stadt für 2020 und 2021 kein Antrag auf Zuwendung gestellt werden. Selbstverständlich wird die Stadt bei Abrechnungen förderfähiger Maßnahmen in den kommenden Jahren Anträge auf Förderung unverzüglich stellen.“ Bescheide würden erst versandt, wenn Förderbescheide vorlägen.