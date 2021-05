Nahe der Autobahn A40 : Krefelder wird bei Unfall in Kempen schwer verletzt

Kempen Ein Autofahrer (48) aus Krefeld ist am Montag bei einem Unfall in Kempen schwer verletzt worden.

Laut Polizei wollte ein Lkw-Fahrer (56) aus Lingen an der Ems gegen 11.30 Uhr an der Ausfahrt der A 40 nach links auf die B 9 in Richtung Kerken abbiegen. Auf der B 9 fuhr der Krefelder von Kerken in Richtung Krefeld.