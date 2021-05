Politik in Radevormwald : UWG gibt ihr Radwegekonzept nicht verloren

Radevormwald Die Fraktion der Wählergemeinschaft äußert starke Zweifel an der SPD-Aussage, man könne jährlich 600.000 Euro Förderung erhalten, wenn man ein Gesamtkonzept in den Blick nehme. Die UWG sieht weiter Chancen für ihre Vorschläge.

Weit und breit sei von den erwähnten 30 Euro pro Kopf und jährlich nichts zu finden. Es gebe in der Sekundärliteratur Statistiken, nach denen die NRW-Kommunen zwischen sechs und zwölf Prozent pro Bürger in Radwege und deren Peripherie investieren. Es würden auch von verschiedenen Verbänden Wünsche geäußert, man möge doch auf ein Investitionsvolumen von 25 Prozent kommen. Die 30 Prozent seien nur einmal zu finden: In wenigen Städten in Österreich, zum Beispiel in Salzburg werde dieser Wert erreicht.